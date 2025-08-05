Билборды

Собственные билборды в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Аренда от 11 900 руб/месяц.

Использование наружной рекламы настолько прочно вошло в нашу жизнь, что стало ее непременным атрибутом. Сложно сейчас представить себе улицы без рекламных щитов и другой информации.

Каждое рекламное агентство, предлагает билборды и другие способы пиара, выгоднее всего сотрудничать с теми компаниями, которые имеют в распоряжении собственные площади. С каждым годом зрителя все сложнее удивить или впечатлить, постепенно вырабатывается своеобразный иммунитет к навязываемой информации. Она встречает каждого человека в смартфоне, в электронном ящике или на улицах. Современные билборды в Ростове стали своеобразным оформлением города, его составляющей частью. Потому производимая нами наружная реклама не просто несет в себе смысл, она гармонично вписывается в облик города, отражая его жизнь и темп.

Услуга Стоимость Зависимость Аренда билбордов 6х3 на трассах области от 11900 до 24900, средняя 16500 от трассы, стороны. Аренда билбордов 6х3 в Ростове-на-Дону от 13900 до 29900, средняя 23 000 от района, улицы, стороны. Печать баннера 6х3 от 3900 до 4900 рублей от ТТ к конструкции, объемов печати Печать пленки 6х3 от 4900 до 6900 рублей от ТТ к конструкции, объемов печати Печать на пластике 6х3 от 45500 до 6950 рублей от ТТ к конструкции, объемов печати Монтаж рекламного материала от 0 до 4900, средняя 3900 от сложности и удаленности монтажа, ТТ

Цена и качество

На нашем сайте можно ознакомиться с предлагаемыми услугами, цена билбордов зависит от сложности исполнения и срока аренды. Оговорить срок, на который необходимо размещение лучше до печати. В зависимости от длительности периода размещения выбирается материал, дольше всего служит баннерная ткань. Более плотная поверхность обеспечивает привлекательный внешний вид в течение длительного периода. Век бумаги недолгий, спустя несколько месяцев ее придется обновить, а значит оплатить дополнительные услуги по печати и оклеиванию.

Преимущества нашей компании Широкий выбор - Более 12 000 собственных кв. м. для рекламы. Система сливов - размещайтесь выгоднее. Скидки - РА, постоянным и новым клиентам. Работаем быстрее - круглосуточное производство в 4 городах. Гарантия - всегда можете на нас рассчитывать. Надежность - работаем только по договору, безупречная репутация.

Структура макета для щитов отличается от той, которую размещают в интернете или любом другом носителе. В зависимости от места размещения и количества задействованных площадок у зрителя есть от четырех секунд до нескольких минут на просмотр. На билборд принято размещать имиджевые макеты, которые не содержат много данных о товаре, контактах или времени проведения акции. Обычно это короткая информация, снабженная запоминающейся иллюстрацией. Чем изящней преподносятся данные, тем больше внимания уделит ей зритель. Именно такие макеты делают в рекламном агентстве Гравитация.

Наши работы

Зачем нужна реклама на билбордах?

Выбирая способ продвижения важно учитывать индивидуальные особенности и пользоваться возможностями, которые предоставляет каждый из видов продвижения. Преимущества наружной рекламы:

географическая локализация, которая может охватывать регион, город, район. Это актуально для видов бизнеса, ориентированного на местных клиентов;

широкий охват аудитории, он предусматривает включение людей всех видов деятельности и сферы интересов. Отсеивание происходит автоматически, билбордами привлекается внимание тех людей, заинтересованных именно сейчас в товаре или услуге;

многократный, ежедневный просмотр обеспечивает внимание к размещаемой информации.

Возможности рекламного агентства Гравитация не ограничиваются щитами или листовками. Предоставляя широкий спектр услуг, мы предлагаем полный цикл услуг: от разработки концепции до ее реализации и размещении. Этим и поясняется успешность проектов и достижение поставленных целей.

Как мы работаем Вы звоните или оставляете заявку Мы готовим коммерческое предложение Согласовываем договор и начинаем работу Утверждаем дизайн-макет. Доставляем, монтируем и предоставляем фотоотчет. Обмениваемся актами выполненных работ.

Предлагая выгодно размещенные билборды в Ростове-на-Дону, рекламное агентство Гравитация поможет не только обойти ближайших конкурентов, но и повысить репутацию компании, занять достойное место в сфере своей деятельности.



Ниже представлено 50 щитов из 395 доступных для размещения в городе. Получить весь список актуальных поверхностей можно сделав запрос нам на почту или в чат (красное окошко справа).

Адрес: 339 Стрелковой Дивизии — Зорге

Сторона А1

Формат: билборд 6х3

МКР: ЗЖМ/Советский Адрес: 40-летия Победы пр. , 102-104 — Вересаева

Сторона А1

Формат: билборд призма 6х3

МКР: Александровка/Пролетарский Адрес: 5 км + 480 м // Кеплера — Коперника

Сторона А

Формат: билборд щит 6х3

МКР: Ворошиловский Адрес: Аксайский пр., 30 — Мега

Сторона А

Формат: билборд призма 6х3

МКР: Аксайский пр. Адрес: Большая Садовая — Сиверса, 2

Сторона А

Формат: медиаборд 6х3

МКР: Ленинский/Центр Адрес: Буденновский пр., 58-Красноармейская

Сторона А

Формат: медиаборд экран 6х3

МКР: Ленинский/Центр Адрес: Буденновский пр., 80 (среднее)

Сторона А

Формат: билборд щит 6х3

МКР: Октябрьский Адрес: Вавилова 52

Сторона А1

Формат: билборд призма 6х3

МКР: Каменка/Октябрьский Адрес: Волкова, 15-17

Сторона А

Формат: билборд призма 6х3

МКР: Ворошиловский/СЖМ Адрес: Всесоюзная — Портовая

Сторона А

Формат: билборд щит 6х3

МКР: Железнодорожный Адрес: Вятская — Днепровский

Сторона А

Формат: медиаборд экран 6х3

МКР: Первомайский/Чкаловский Адрес: Добровольского — Комарова

Сторона А1

Формат: билборд призма 6х3

МКР: Ворошиловский/СЖМ Адрес: Доватора 150, — Маршала Жукова, ТЦ Лента

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Советский/Левенцовский Адрес: Зорге — 339 стрелковая дивизии

Сторона А1

Формат: билборд 6х3

МКР: ЗЖМ/Советский Адрес: Индустриальная (Рынок Атлант) 3

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Янтарный Адрес: Каскадная ул /Орская ул

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Первомайский Адрес: Комарова б. — Добровольского (гипермаркет Окей поз. 1)

Сторона А1

Формат: билборд 6х3

МКР: Ворошиловский/СЖМ Адрес: Королева пр / Комарова ул., 12

Сторона А1

Формат: билборд 6х3

МКР: Ворошиловский/СЖМ Адрес: Космонавтов 2 — Капустина

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Ворошиловский/СЖМ Адрес: Красноармейская, 194 низ

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Кировский Адрес: Левобережная — Чемордачка, Ковш (выезд на Аксайский мост)

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Кировский/Пролетарский Адрес: Ленина пр., 44/6 / Ашхабадский пер.

Сторона А1

Формат: билборд призма 6х3

МКР: Октябрьский Адрес: Лесопарковая / пер. Гродненский

Сторона А

Формат: билборд щит 6х3

МКР: Олимпиадовка/Железнодорожный Адрес: Луговая — Пойменная

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Железнодорожный Адрес: Малиновского 25 ОКЕЙ

Сторона А

Формат: билборд динамичный 6х3

МКР: Советский/Левенцовский Адрес: Малиновского 74/68 / Ерёменко

Сторона А1 (левая)

Формат: билборд статичный 6х3

МКР: Советский Адрес: Малое Зеленое Кольцо — Рынок Алмаз (автосалон Модус)

Сторона А3

Формат: биллборд динамичный 6х3

МКР: Первомайский Адрес: Менжинского 2 (через дорогу)

Сторона А

Формат: билборд цифровой экран 6х3

МКР: Сельмаш/Первомайский Адрес: Нагибина пр., 37 (напротив ТЦ Горизонт)

Сторона А1

Формат: билборд 6х3

МКР: Ворошиловский/Центр Адрес: Нагибина пр., д.32 М.Видео

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Ворошиловский Адрес: Нансена 150 (ЖД-переезд) на Театральный пр.

Сторона А2

Формат: билборд 6х3

МКР: Кировский/Центр Адрес: Обсерваторная 15-1 (Леруа Мерлен + Ашан)

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Ворошиловский Адрес: Орская 17 — ТЦ Меркурий

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Первомайский Адрес: Пойменная 4 — напротив ТЦ Мегамаг

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Ленинский Адрес: Портовая — Всесоюзная (100м от перекрёстка, в центр)

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Железнодорожный Адрес: Сельмаш пр.,. 20 / Селиванова 51

Сторона А2

Формат: билборд 6х3

МКР: Сельмаш/Первомайский Адрес: СИТО пл. в сторону Вятской

Сторона А

Формат: билборд 6х3

МКР: Первомайский Адрес: Солженицына — Жданова

Сторона А2

Формат: билборд 6х3

МКР: Советский/Левенцовский Адрес: Стачки / Вагулевского — пл. Стачки 1902 года (поз. 1 по ходу движ)

Сторона А1

Формат: билборд 6х3

МКР: Ленгородок Адрес: Стачки 41

Сторона А1

Формат: билборд экран 6х3

МКР: Железнодорожный Адрес: Стачки пр., 178 / Тружеников (позиция 2 к Зорге)

Сторона А

Формат: билборд щит 6х3

МКР: Советский Адрес: Страны советов — Троллейбусная

Сторона А2

Формат: билборд арка 6х3

МКР: Первомайский Адрес: Таганрогская 112

Сторона А

Формат: билборд призма 6х3

МКР: Октябрьский/Стройгородок Адрес: Таганрогское шоссе 157/2

Сторона А

Формат: билборд экран 6х3

МКР: Октябрьский/Болгарстрой Адрес: Театральный пр., — Шолохова пр., пл. Энергетиков

Сторона А

Формат: медиаборд экран 6х3

МКР: Кировский Адрес: Фурмановская 150, СКА

Сторона А

Формат: билборд статичный 6х3

МКР: Ворошиловский Адрес: Химиков пл. — Текучева, 207

Сторона А

Формат: билборд призма 6х3

МКР: Кировский/Пролетарский Адрес: Шеболдаева — Цезаря Куникова, 2

Сторона А1

Формат: билборд призма 6х3

МКР: Октябрьский Адрес: Шолохова пр., — Аксайский пр., — Малое зеленое кольцо (въезд в город по ходу движения)

Сторона А

Формат: медиаборд экран 6х3

МКР: Первомайский/Аксайский пр. Адрес: Шолохова, 282 -к ТЦ Мега, Лента

Сторона А

Формат: призма 6х3

МКР: Первомайский Адрес: Штахановского 3 (через дорогу)

Сторона А

Формат: щит 6х3

МКР: Первомайский/Чкаловский

В числе наших клиентов известные крупные компании, которые при подборе рекламного агентства выдвигают высокие требования к качеству услуг. Соответствовать им и даже превосходить дано не каждому агентству. Мы гарантируем Вам высокий сервис на любом этапе нашего сотрудничества.

С нами сотрудничают:



































