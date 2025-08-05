+7 (918) 0 812 912 Заказать звонок
Билборды

Собственные билборды в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Аренда от 11 900 руб/месяц.

билборды ростов
реклама на билборде аэропорт Платов
рекламные билборды в Ростовской области
билборд аренда в Ростове

Использование наружной рекламы настолько прочно вошло в нашу жизнь, что стало ее непременным атрибутом. Сложно сейчас представить себе улицы без рекламных щитов и другой информации.

Каждое рекламное агентство, предлагает билборды и другие способы пиара, выгоднее всего сотрудничать с теми компаниями, которые имеют в распоряжении собственные площади. С каждым годом зрителя все сложнее удивить или впечатлить, постепенно вырабатывается своеобразный иммунитет к навязываемой информации. Она встречает каждого человека в смартфоне, в электронном ящике или на улицах. Современные билборды в Ростове стали своеобразным оформлением города, его составляющей частью. Потому производимая нами наружная реклама не просто несет в себе смысл, она гармонично вписывается в облик города, отражая его жизнь и темп.

Услуга Стоимость Зависимость
Аренда билбордов 6х3 на трассах области   от 11900 до 24900, средняя 16500 от трассы, стороны.
 Аренда билбордов 6х3 в Ростове-на-Дону от 13900 до 29900, средняя 23 000 от района, улицы, стороны.
 Печать баннера 6х3  от 3900 до 4900 рублей от ТТ к конструкции, объемов печати
 Печать пленки 6х3  от 4900 до 6900 рублей от ТТ к конструкции, объемов печати
 Печать на пластике 6х3  от 45500 до 6950 рублей от ТТ к конструкции, объемов печати
 Монтаж рекламного материала  от 0 до 4900, средняя 3900 от сложности и удаленности монтажа, ТТ

Цена и качество

На нашем сайте можно ознакомиться с предлагаемыми услугами, цена билбордов зависит от сложности исполнения и срока аренды. Оговорить срок, на который необходимо размещение лучше до печати. В зависимости от длительности периода размещения выбирается материал, дольше всего служит баннерная ткань. Более плотная поверхность обеспечивает привлекательный внешний вид в течение длительного периода. Век бумаги недолгий, спустя несколько месяцев ее придется обновить, а значит оплатить дополнительные услуги по печати и оклеиванию.

Преимущества нашей компании
Широкий выбор - Более 12 000 собственных кв. м. для рекламы.
Система сливов - размещайтесь выгоднее.
Скидки - РА, постоянным и новым клиентам.
Работаем быстрее - круглосуточное производство в 4 городах.
Гарантия - всегда можете на нас рассчитывать.
Надежность - работаем только по договору, безупречная репутация.

Структура макета для щитов отличается от той, которую размещают в интернете или любом другом носителе. В зависимости от места размещения и количества задействованных площадок у зрителя есть от четырех секунд до нескольких минут на просмотр. На билборд принято размещать имиджевые макеты, которые не содержат много данных о товаре, контактах или времени проведения акции. Обычно это короткая информация, снабженная запоминающейся иллюстрацией. Чем изящней преподносятся данные, тем больше внимания уделит ей зритель. Именно такие макеты делают в рекламном агентстве Гравитация.

Наши работы

Зачем нужна реклама на билбордах?

Цена билбордовВыбирая способ продвижения важно учитывать индивидуальные особенности и пользоваться возможностями, которые предоставляет каждый из видов продвижения. Преимущества наружной рекламы:

  • географическая локализация, которая может охватывать регион, город, район. Это актуально для видов бизнеса, ориентированного на местных клиентов;
  • широкий охват аудитории, он предусматривает включение людей всех видов деятельности и сферы интересов. Отсеивание происходит автоматически, билбордами привлекается внимание тех людей, заинтересованных именно сейчас в товаре или услуге;
  • многократный, ежедневный просмотр обеспечивает внимание к размещаемой информации.

Возможности рекламного агентства Гравитация не ограничиваются щитами или листовками. Предоставляя широкий спектр услуг, мы предлагаем полный цикл услуг: от разработки концепции до ее реализации и размещении. Этим и поясняется успешность проектов и достижение поставленных целей.

Как мы работаем
Вы звоните или оставляете заявку
Мы готовим коммерческое предложение
Согласовываем договор и начинаем работу
Утверждаем дизайн-макет.
Доставляем, монтируем и предоставляем фотоотчет.
Обмениваемся актами выполненных работ.

Предлагая выгодно размещенные билборды в Ростове-на-Дону, рекламное агентство Гравитация поможет не только обойти ближайших конкурентов, но и повысить репутацию компании, занять достойное место в сфере своей деятельности.


Ниже представлено 50 щитов из 395 доступных для размещения в городе. Получить весь список актуальных поверхностей можно сделав запрос нам на почту или в чат (красное окошко справа).

 

реклама на билборде в Ростове-на-Дону Адрес: 339 Стрелковой Дивизии — Зорге
Сторона А1
Формат: билборд 6х3
МКР: ЗЖМ/Советский
Биллборд в Ростове-на-Дону Адрес: 40-летия Победы пр. , 102-104 — Вересаева
Сторона А1
Формат: билборд призма 6х3
МКР: Александровка/Пролетарский
рекламные билборды в Ростове Адрес: 5 км + 480 м // Кеплера — Коперника
Сторона А
Формат: билборд щит 6х3
МКР: Ворошиловский
Билборд 6х3 м Аксайский проспект Адрес: Аксайский пр., 30 — Мега
Сторона А
Формат: билборд призма 6х3
МКР: Аксайский пр.
билборд на садовой-сиверса Адрес: Большая Садовая — Сиверса, 2
Сторона А
Формат: медиаборд 6х3
МКР: Ленинский/Центр
размещение реклама в Ростове на дону Адрес: Буденновский пр., 58-Красноармейская
Сторона А
Формат: медиаборд экран 6х3
МКР: Ленинский/Центр
наружная реклама Буденновский 80 Ростов Адрес: Буденновский пр., 80 (среднее)
Сторона А
Формат: билборд щит 6х3
МКР: Октябрьский
билборд Вавилова 52 Адрес: Вавилова 52
Сторона А1
Формат: билборд призма 6х3
МКР: Каменка/Октябрьский
размещение рекламы на билборде в Ростове Адрес: Волкова, 15-17
Сторона А
Формат: билборд призма 6х3
МКР: Ворошиловский/СЖМ
реклама на билборде в Ростове Всесоюзная Адрес: Всесоюзная — Портовая
Сторона А
Формат: билборд щит 6х3
МКР: Железнодорожный
Билборд Вятская Днепровская Адрес: Вятская — Днепровский
Сторона А
Формат: медиаборд экран 6х3
МКР: Первомайский/Чкаловский
реклама на щите 6х3 м Ростов Адрес: Добровольского — Комарова
Сторона А1
Формат: билборд призма 6х3
МКР: Ворошиловский/СЖМ
Билборда на Доварова 150 Лента Ростов Адрес: Доватора 150, — Маршала Жукова, ТЦ Лента
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Советский/Левенцовский
аренда биллбордов в Ростове на Дону Адрес: Зорге — 339 стрелковая дивизии
Сторона А1
Формат: билборд 6х3
МКР: ЗЖМ/Советский
щит в Ростове Адрес: Индустриальная (Рынок Атлант) 3
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Янтарный
3х6 билборд Адрес: Каскадная ул /Орская ул
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Первомайский
билборд 6х3 м Ростов на Дону Адрес: Комарова б. — Добровольского (гипермаркет Окей поз. 1)
Сторона А1
Формат: билборд 6х3
МКР: Ворошиловский/СЖМ
билборд Королева пр-кт Комарова ул., 12 Адрес: Королева пр / Комарова ул., 12
Сторона А1
Формат: билборд 6х3
МКР: Ворошиловский/СЖМ
Космонавтов 2А билборд Адрес: Космонавтов 2 — Капустина
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Ворошиловский/СЖМ
билборд статичный Красноармейская Адрес: Красноармейская, 194 низ
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Кировский
реклама на билборде Адрес: Левобережная — Чемордачка, Ковш (выезд на Аксайский мост)
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Кировский/Пролетарский
реклама на щитах Адрес: Ленина пр., 44/6 / Ашхабадский пер.
Сторона А1
Формат: билборд призма 6х3
МКР: Октябрьский
реклама на билбордах Адрес: Лесопарковая / пер. Гродненский
Сторона А
Формат: билборд щит 6х3
МКР: Олимпиадовка/Железнодорожный
билборды на луговой Адрес: Луговая — Пойменная
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Железнодорожный
реклама в ростове на дону Адрес: Малиновского 25 ОКЕЙ
Сторона А
Формат: билборд динамичный 6х3
МКР: Советский/Левенцовский
реклама на улицах Ростова на дону Адрес: Малиновского 74/68 / Ерёменко
Сторона А1 (левая)
Формат: билборд статичный 6х3
МКР: Советский
агентство билбордов в Ростове Малое зеленое кольцо Адрес: Малое Зеленое Кольцо — Рынок Алмаз (автосалон Модус)
Сторона А3
Формат: биллборд динамичный 6х3
МКР: Первомайский
щит на Менжинского Адрес: Менжинского 2 (через дорогу)
Сторона А
Формат: билборд цифровой экран 6х3
МКР: Сельмаш/Первомайский
билборды в Ростове Адрес: Нагибина пр., 37 (напротив ТЦ Горизонт)
Сторона А1
Формат: билборд 6х3
МКР: Ворошиловский/Центр
реклама на билборде возле ТЦ Горизонт Адрес: Нагибина пр., д.32 М.Видео
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Ворошиловский
аренда щита на Нансена Адрес: Нансена 150 (ЖД-переезд) на Театральный пр.
Сторона А2
Формат: билборд 6х3
МКР: Кировский/Центр
билборд обсерваторная Адрес: Обсерваторная 15-1 (Леруа Мерлен + Ашан)
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Ворошиловский
билборд орская Адрес: Орская 17 — ТЦ Меркурий
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Первомайский
рекламный билборд в аренду Адрес: Пойменная 4 — напротив ТЦ Мегамаг
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Ленинский
размещение рекламы на билбордах Адрес: Портовая — Всесоюзная (100м от перекрёстка, в центр)
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Железнодорожный
реклама на щитах билбордах Адрес: Сельмаш пр.,. 20 / Селиванова 51
Сторона А2
Формат: билборд 6х3
МКР: Сельмаш/Первомайский
рекламный билборд Адрес: СИТО пл. в сторону Вятской
Сторона А
Формат: билборд 6х3
МКР: Первомайский
статичный билборд Адрес: Солженицына — Жданова
Сторона А2
Формат: билборд 6х3
МКР: Советский/Левенцовский
рекламный щит на Стачки Адрес: Стачки / Вагулевского — пл. Стачки 1902 года (поз. 1 по ходу движ)
Сторона А1
Формат: билборд 6х3
МКР: Ленгородок
цифровой билборд в Ростове на дОну Адрес: Стачки 41
Сторона А1
Формат: билборд экран 6х3
МКР: Железнодорожный
Билборд Стачки пр-кт 178 Тружеников ул. (позиция 2 ) к Зорге A Адрес: Стачки пр., 178 / Тружеников (позиция 2 к Зорге)
Сторона А
Формат: билборд щит 6х3
МКР: Советский
Реклама на щитах в Ростове Адрес: Страны советов — Троллейбусная
Сторона А2
Формат: билборд арка 6х3
МКР: Первомайский
реклама на Таганрогском шоссе Адрес: Таганрогская 112
Сторона А
Формат: билборд призма 6х3
МКР: Октябрьский/Стройгородок
рекламное агентство билборды Адрес: Таганрогское шоссе 157/2
Сторона А
Формат: билборд экран 6х3
МКР: Октябрьский/Болгарстрой
реклама на уличных билбордах Адрес: Театральный пр., — Шолохова пр., пл. Энергетиков
Сторона А
Формат: медиаборд экран 6х3
МКР: Кировский
билборд зимой Адрес: Фурмановская 150, СКА
Сторона А
Формат: билборд статичный 6х3
МКР: Ворошиловский
щит на пл. Химиков Адрес: Химиков пл. — Текучева, 207
Сторона А
Формат: билборд призма 6х3
МКР: Кировский/Пролетарский
аренда билборда Адрес: Шеболдаева — Цезаря Куникова, 2
Сторона А1
Формат: билборд призма 6х3
МКР: Октябрьский
билборд от собственника Адрес: Шолохова пр., — Аксайский пр., — Малое зеленое кольцо (въезд в город по ходу движения)
Сторона А
Формат: медиаборд экран 6х3
МКР: Первомайский/Аксайский пр.
оператор билбордов Адрес: Шолохова, 282 -к ТЦ Мега, Лента
Сторона А
Формат: призма 6х3
МКР: Первомайский
реклама на щитах билбордах Адрес: Штахановского 3 (через дорогу)
Сторона А
Формат: щит 6х3
МКР: Первомайский/Чкаловский

В числе наших клиентов известные крупные компании, которые при подборе рекламного агентства выдвигают высокие требования к качеству услуг. Соответствовать им и даже превосходить дано не каждому агентству. Мы гарантируем Вам высокий сервис на любом этапе нашего сотрудничества.

Самые частые вопросы по билбордам в Ростове
  • От чего зависит цена на билблорд?
    Прежде всего от места где он установлен: чем больше людей видит его, тем дороже. Также играет роль сколько у него сторон: чем их меньше, тем дороже. Разброс цен аренды щитов в Ростове от 15 900 руб. до 29 000 руб.
  • Почему билборды отсутствуют в центральной части города?
    Их место теперь занимают ситиборды 4х3 м, так решили в благоустройстве города.
  • Вы печатаете баннера для билбордов?
    У нас есть производство наружной рекламы, мы с радостью распечатаем Ваш макет сами.
  • Я хочу арендовать билборд на 1 месяц, с 15 по 15. Это возможно?
    Аренда билборда возможна с любой даты, но последний день аренды должен совпадать с последним днем месяца.
  • Я хочу поздравить человека с днем рождения, сколько это стоит?
    К сожалению, уже несколько лет действует запрет на рекламу такого содержания. Мы не сможем помочь в данном вопросе, и вряд ли кто-то из рекламных агентств сможет, так как штрафы за это очень велики.
  • Как мне увидеть все доступные билборды для аренды в городе?
    Самый простой способ - написать нам сообщение на вацап, почту или в чатик на сайте, указав какие районы Вам интересны и на какие месяца. Получив письмо, мы вышлем предложение, в котором будут указаны адреса, фото и стоимость свободных сторон.
Остались вопросы?



    А еще мы предлагаем: