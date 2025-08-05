Собственные билборды в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Аренда от 11 900 руб/месяц.
Использование наружной рекламы настолько прочно вошло в нашу жизнь, что стало ее непременным атрибутом. Сложно сейчас представить себе улицы без рекламных щитов и другой информации.
Каждое рекламное агентство, предлагает билборды и другие способы пиара, выгоднее всего сотрудничать с теми компаниями, которые имеют в распоряжении собственные площади. С каждым годом зрителя все сложнее удивить или впечатлить, постепенно вырабатывается своеобразный иммунитет к навязываемой информации. Она встречает каждого человека в смартфоне, в электронном ящике или на улицах. Современные билборды в Ростове стали своеобразным оформлением города, его составляющей частью. Потому производимая нами наружная реклама не просто несет в себе смысл, она гармонично вписывается в облик города, отражая его жизнь и темп.
|Услуга
|Стоимость
|Зависимость
|Аренда билбордов 6х3 на трассах области
|от 11900 до 24900, средняя 16500
|от трассы, стороны.
|Аренда билбордов 6х3 в Ростове-на-Дону
|от 13900 до 29900, средняя 23 000
|от района, улицы, стороны.
|Печать баннера 6х3
|от 3900 до 4900 рублей
|от ТТ к конструкции, объемов печати
|Печать пленки 6х3
|от 4900 до 6900 рублей
|от ТТ к конструкции, объемов печати
|Печать на пластике 6х3
|от 45500 до 6950 рублей
|от ТТ к конструкции, объемов печати
|Монтаж рекламного материала
|от 0 до 4900, средняя 3900
|от сложности и удаленности монтажа, ТТ
Цена и качество
На нашем сайте можно ознакомиться с предлагаемыми услугами, цена билбордов зависит от сложности исполнения и срока аренды. Оговорить срок, на который необходимо размещение лучше до печати. В зависимости от длительности периода размещения выбирается материал, дольше всего служит баннерная ткань. Более плотная поверхность обеспечивает привлекательный внешний вид в течение длительного периода. Век бумаги недолгий, спустя несколько месяцев ее придется обновить, а значит оплатить дополнительные услуги по печати и оклеиванию.
Структура макета для щитов отличается от той, которую размещают в интернете или любом другом носителе. В зависимости от места размещения и количества задействованных площадок у зрителя есть от четырех секунд до нескольких минут на просмотр. На билборд принято размещать имиджевые макеты, которые не содержат много данных о товаре, контактах или времени проведения акции. Обычно это короткая информация, снабженная запоминающейся иллюстрацией. Чем изящней преподносятся данные, тем больше внимания уделит ей зритель. Именно такие макеты делают в рекламном агентстве Гравитация.
Зачем нужна реклама на билбордах?
Выбирая способ продвижения важно учитывать индивидуальные особенности и пользоваться возможностями, которые предоставляет каждый из видов продвижения. Преимущества наружной рекламы:
- географическая локализация, которая может охватывать регион, город, район. Это актуально для видов бизнеса, ориентированного на местных клиентов;
- широкий охват аудитории, он предусматривает включение людей всех видов деятельности и сферы интересов. Отсеивание происходит автоматически, билбордами привлекается внимание тех людей, заинтересованных именно сейчас в товаре или услуге;
- многократный, ежедневный просмотр обеспечивает внимание к размещаемой информации.
Возможности рекламного агентства Гравитация не ограничиваются щитами или листовками. Предоставляя широкий спектр услуг, мы предлагаем полный цикл услуг: от разработки концепции до ее реализации и размещении. Этим и поясняется успешность проектов и достижение поставленных целей.
Предлагая выгодно размещенные билборды в Ростове-на-Дону, рекламное агентство Гравитация поможет не только обойти ближайших конкурентов, но и повысить репутацию компании, занять достойное место в сфере своей деятельности.
Ниже представлено 50 щитов из 395 доступных для размещения в городе. Получить весь список актуальных поверхностей можно сделав запрос нам на почту или в чат (красное окошко справа).
В числе наших клиентов известные крупные компании, которые при подборе рекламного агентства выдвигают высокие требования к качеству услуг. Соответствовать им и даже превосходить дано не каждому агентству. Мы гарантируем Вам высокий сервис на любом этапе нашего сотрудничества.
-
От чего зависит цена на билблорд?Прежде всего от места где он установлен: чем больше людей видит его, тем дороже. Также играет роль сколько у него сторон: чем их меньше, тем дороже. Разброс цен аренды щитов в Ростове от 15 900 руб. до 29 000 руб.
-
Почему билборды отсутствуют в центральной части города?Их место теперь занимают ситиборды 4х3 м, так решили в благоустройстве города.
-
Вы печатаете баннера для билбордов?У нас есть производство наружной рекламы, мы с радостью распечатаем Ваш макет сами.
-
Я хочу арендовать билборд на 1 месяц, с 15 по 15. Это возможно?Аренда билборда возможна с любой даты, но последний день аренды должен совпадать с последним днем месяца.
-
Я хочу поздравить человека с днем рождения, сколько это стоит?К сожалению, уже несколько лет действует запрет на рекламу такого содержания. Мы не сможем помочь в данном вопросе, и вряд ли кто-то из рекламных агентств сможет, так как штрафы за это очень велики.
-
Как мне увидеть все доступные билборды для аренды в городе?Самый простой способ - написать нам сообщение на вацап, почту или в чатик на сайте, указав какие районы Вам интересны и на какие месяца. Получив письмо, мы вышлем предложение, в котором будут указаны адреса, фото и стоимость свободных сторон.